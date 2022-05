Laetitia POTTIER

Infirmière DE depuis plus de 16 ans, j'ai toujours pratiqué mon activité avec coeur et dynamisme dans différents domaines, intra et extrahospitalier tels que Centre Médico-Psychologique, Service de Santé au Travail, Unité du Sommeil, EHPAD, auprès d'une population adulte et/ou âgée.



J'ai suivi de nombreuses formations afin de me perfectionner ou acquérir les compétences en lien avec le poste occupé.



Mes compétences :

CMP

Infirmière

Santé

Santé au travail