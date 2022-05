Laetitia PREVOST

CroqtaCom croque tous vos projets, maisons d'édition, Collectivités, artisans, commercants... elle s'adapte et vous conseille dans votre stratégie marketing. Dotée d'une forte expérience en communication visuelle et design graphique, elle saura Harmoniser et Optimiser vos besoins.

Sa patte graphique vous apportera une image originale dans le but de toucher un maximum de personnes dans vos campagnes.

Créative, réactive, rigoureuse, polyvalente, passionnée et possédant un grand sens d’adaptation aux besoins, elle peut vous apporter des solutions adaptées à vos projets sur la France entière.