Laëtitia RADOUX

Un goût prononcé pour les relations humaines me permettent d'évoluer dans le domaine de l'insertion professionnelle et de la formation depuis maintenant 14 ans:

Mes principaux champs d'intervention:

Travail du projet professionnel (Bilan de compétences, bilan professionnel, Bilan de Reconversion Professionnel)

Accompagnement vers et dans l'emploi (tout public, demandeur d'emploi, licenciés économiques, salariés en congé de reclassement, RQTH, senior)

Accompagnement à la VAE

Formatrice compétences clés



Mes compétences :

Techniques de Recherche d'Emploi

Prospection

Reclassement

Animation de formations

Accompagnement VAE

Tests psychologiques

Bilan de compétences

Partenariats

Analyse des besoins

Tests psychométriques

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement de projet

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Analyser des besoins, entretien individuel, animat