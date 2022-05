Laëtitia RAFA

Gestionnaire paie en cabinet puis au sein de grands groupes depuis plus de 9 ans et en relation avec de multiples clients puis en direct auprès de centaines de salariés, j'ai eu l'occasion d'accompagner mes interlocuteurs dans le suivi de leurs dossiers durant l'intégralité de leur cycle. Hormis la réalisation de paies, mes missions couvrent également les déclarations d'embauches, les charges sociales, les affiliations auprès de différents organismes, le suivi des arrêts maladie et absences, les soldes de tout compte, les DADS et la portabilité. J'ai eu l'occasion de travailler sur des logiciels de paies variés (Sage, HR ACESS et Coala notamment). Pour atteindre ces objectifs, je me suis appuyée sur mes qualités relationnelles, ma rigueur ainsi qu'une capacité à envisager les attentes de mes clients puis des salariés sous des angles différents. Mon adaptation rapide, mon sens de la communication et mon sérieux m'ont permis d'établir un climat d'échange basé sur la confiance et l'efficacité



Mes compétences :

Coala

Animation de formations

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Sage

HR Access

Paie

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines