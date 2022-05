Laetitia REGNIER

J'ai 36 ans. Je suis maman d'un garçon de 6 ans, Raphaël et je suis pacsée. J'ai pour objectif de devenir ATSEM et en attendant de travailler dans la Petite Enfance ou le le monde du handicap. Je possède le permis et un véhicule. Je suis titulaire du CAP Petite Enfance, du BAFA Perfectionnement Petite Enfance, du PSC1 et d'une grande expérience auprès des enfants. Je suis souriante, patiente, douce, dynamique, à l'écoute, tolérante, persévérante, responsable et sérieuse.



Mes compétences :

Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

DRAGON

Coaching scolaire

surveiller

Dactylographie

entretien des locaux

Animation

Sorties