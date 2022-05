Laetitia REGUEME

Experte paie. Vision très opérationnelle du métier.

24 ans d'expérience dans la paie et l'administration du personnel ainsi que les systèmes d'information Paie et Rh - plusieurs migrations d'outils paie.

Actuellement manager d’une équipe de 60 collaborateurs composée de 9 responsables de services, 6 adjoints et une cinquantaine de gestionnaires paies/charges sociales/administration du personnel. Nous établissons la paie de 13000 salariés pour 800 sociétés dans un environnement en mouvement constant.



Je suis à l'écoute d'opportunités me permettant d'élargir mon domaine de compétences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Sage

SAP

Leadership

Gestion d'équipes

Adaptabilité

Rigueur

Management