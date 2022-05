Laetitia RETORD

Je suis une jeune femme dynamique, rigoureuse et organisée à qui l'effort et le travail ne font pas peur. Je suis capable de m'adapter rapidement à toute situation en m'appuyant sur un fort sens du relationnel. Motivée et curieuse, je suis disponible dès à présent et ai une bonne maîtrise des supports informatiques (Microsoft Office), tant sur Mac que sur PC.



Mes compétences :

Adobe CS5

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Microsoft office