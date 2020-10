Laetitia RIOCHE

Entrepreneuse, je gère AES Pro, Agence de services externalisés, basé dans le bassin costarmoricain.

Nous proposons des solutions de gestion d'appels et d'agendas à destination des professions médicales, paramédicales, libéraux, TPE, PME, ETI et grands comptes.

Nous venons également en soutien de la gestion administrative et commerciale de votre entreprise.

Notre objectif : Optimiser votre quotidien afin de vous permettre d'être au coeur de votre métier.