En recherche active d'un poste à l'international !!!!



Forte d'une expérience de plus de dix ans en tant qu'Assistante Co. Export, je suis trilingue, dynamique, positive et prête a relever un nouveau challenge.



Mes compétences :

Anglais

BtoB

Crédoc

English

Espagnol

Export

FLUENT

Fluent English

International

International trade

Milieu industriel

Relation Client

Spanish

Transport

Transport Aérien