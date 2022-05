Ma formation et mes différentes expériences m'ont permis de développer un sens aigu de la communication et notamment avec les adolescents. J'aime le contact, accueillir, orienter, aider et organiser. De nature motivée, dynamique, et ponctuelle, j'aime m'investir dans ce que je fais.



Mes compétences :

Education

Partenaires sociaux

Psycologie