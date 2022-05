Laetitia ROUX

Mon expérience professionnelle s'est déroulée principalement au sein d'établissements publics.

Je me suis spécialisée dans la gestion des marchés publics de travaux et prestations intellectuelles qui en découlent (maitrise d'oeuvre, assistance à maitrise d'ouvrage...).

J'exerce actuellement ma fonction de Responsable Administrative et Financière à la Direction du Réaménagement des Halles de Paris après avoir travaillé pendant 3 ans et demi à la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage du Centre des Monuments Nationaux.

Ayant contribué à mettre en place la dématérialisation en gestion financière de marchés au CMN et à la développer à la SEMPARISEINE, je souhaite continuer à travailler dans la Maitrise d'Ouvrage Publique et mettre à profit mon expérience pour de grands projets.



Mes compétences :

Sirepa

Microsoft Excel

Microsoft Word

Progisem

Ediflex - dématérialisation

Finances publiques

Gestion financière maitrise d'ouvrage publique

Gestion de projet