Laetitia RUDATIS

Mon expérience, dans des entreprises issues de secteurs divers et sur différents postes dans le tertiaire, m’a permis d’acquérir une autonomie, une polyvalence, et une faculté d’adaptation.

Je maîtrise ainsi la gestion administrative, commerciale, financière, la gestion des ressources humaines.

Les postes que j’ai occupés m’ont également apporté une expérience dans la gestion des conflits et réclamations diverses.



Mes compétences :

Maitrise des logiciels informatiques de base

Recrutement

Développement touristique

Assistanat de direction

Paies

Assistanat commercial

Gestion des conflits, réclamations diverses