Laëtitia SALVATICO

Bonjour Madame, Monsieur,



Actuellement en première année d'alternance BTS en comptabilité et Gestion des Organisations je souhaite arrêter mon BTS pour rentré dans la vie active.



Vous pourrez compter sur ma motivation pour rentré dans la vie active qui représente pour moi une réelle opportunité. Rigoureuse, sérieuse, sociable et à l'écoute, je suis capable de m'intégrer à une équipe afin d'y travailler de façon efficace et dans la bonne humeur.





Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaire.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Excel