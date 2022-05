Laëtitia SANCHEZ

Bonjour, bienvenu sur mon profil viadéo,

vous pourrez découvrir mon parcours, mes compétences, mes centres d'intérêts, ainsi que ma bibliothèque.



Je suis actuellement

étudiante en BTS MUC Management des Unités Commerciales au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux.,

stagiaire à Biocoop où j'élabore un projet de développement.



Je souhaiterai poursuivre mes études en licence professionnelle, pour plus tard pouvoir créer ma propre entreprise.





Mes compétences :

Animation de l'espace commercial

Vente

Veille informatique

Dynamiser l'offre de produit et de service

Monter un projet de développement commerciale

Mettre en place un espace attractif et fonctionnel

Assurer la qualité de service à la clientèle