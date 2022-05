Laetitia SARTHOU-MOUTENGOU

Avocate au barreau de Paris depuis 2008, j’ai fondé mon cabinet en 2017 après plus de sept années passées au sein de cabinets spécialisés en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine.



J’assiste et accompagne une clientèle française et internationale, en conseil comme en contentieux, en privilégiant dans la mesure du possible la recherche de solutions amiables.



Ma formation généraliste me permet également d’intervenir en droit des contrats, de la responsabilité et de l’immobilier (baux d’habitation et copropriété).



J’accorde une place particulière à l’écoute et à la disponibilité, afin de fournir un conseil sur-mesure.



Mes compétences :

Droit des contrats

Avocat

Droit de la famille