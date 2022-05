Laetitia SARTRE

CEBATEC est un bureau d’études d'exécution Bim en Plomberie, Climatisation, Ventilation, Chauffage et de synthèses techniques dans le domaine du bâtiment.



CEBATEC réalise les synthèses techniques et plan d'exécution CVC, plomberie, désenfumage 3D sur REVIT & FISA-RMEP. N'hésitez pas à nous contacter pour que l'équipe de CEBATEC vous accompagne sur vos projets.



CEBATEC Recrute un(e) Projeteur(euse) en génie climatique. Expérience exigée en tertiaire et si possible en hospitalier. Envoyez moi un message en privé afin que je vous communique d'autres éléments.

Adresse pour postuler : be-cebatec@cebatec.fr



Mes compétences :

Plomberie

Désenfumage

Climatisation

Ventilation

Chauffage

3D - REVIT

BIM

FISA-RMEP

PLANS D'EXECUTION