Laëtitia SAUZE

Depuis début avril 2017, analyste fonctionnel sur un projet d'implémentation PeopleSoft, GSF - Sophia Antipolis.



De 2005 à 2017, consultant fonctionnel Peoplesoft Finance.



Expériences significatives via PRAGMA CONSEIL:

- CNP Assurances: Rattachée à la DMOA sur la prise en charge et le report de certaines fonctionnalités comptables dans le cadre du projet AOC (Amazone Océan Ciclade - Comptabilité auxiliaire d'assurance).

- Altis Semiconductor: TMA fonctionnelle et support utilisateurs sur modules Finance

- Société Générale: assistance et support utilisateurs SGCIB (worldwide) et SG Groupe sur le flux Procure to Pay.

- Primagaz: Gestion de projet Finance

- Point P : support AM/GL projet Calypso



Expériences significatives via CAPGEMINI:

- Société Générale: Maîtrise d'ouvrage sur module EPM

- Lexis Nexis : phase de cadrage sur projet Finance (Responsable fonctionnel du cadrage sur les modules AM et AP)

- Carrefour DSIG: recette fonctionnelle AM - GL

- Solétanche Bachy : assistance aux utilisateurs



Stage de fin d'études Peoplesoft France (2004):

Natexis Factorem: phase de cadrage avec animation d'ateliers



Mes compétences :

Conseil

Consultant ERP

ERP

Finances

Peoplesoft