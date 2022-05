Dynamique, sérieuse, ponctuelle, je travaille dans le domaine des solariums.

Je suis capable d'établir en un rien de temps, un programme de bronzage en toute sécurité pour la peau du client et ce, avec des résultats immédiat et durable.

Je change moi-même les lampes et effectue les entretiens des machines.

Je travaille essentiellement avec la marque "Ergoline", "California Tan" et "Tanny Max".



Mes compétences :

Beauté

Sport