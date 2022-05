Laetitia SEGURA

Agent d’entretien des locaux depuis 4 ans, pour diverses sociétés publics, je suis autonome et polyvalente : nettoyage de sols avec mono-brosse, bureaux, Nettoyer et laver les sols, les mobiliers Nettoyer les sanitaires.

Je suis a recherche un travail à temps complet.



Mes compétences :

Procédures de nettoyage et de désinfection

Manipulation de produits de nettoyage et d'entreti

Lecture de fiche technique

Respect des procédures de travail

Capacité d’organisation

Règles d'hygiène et de propreté

Utilisation de matériel de nettoyage

Règles de sécurité