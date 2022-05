Laëtitia SEILLERY

Formatrice en Accueil et Communication interpersonnelle, je propose des formations sur mesure.



Pourquoi la formation? Un élément clé pour :

- se différencier de la concurrence,

- renforcer ou acquérir de nouvelles compétences,

- redynamiser et créer une cohésion d'équipe.



Pour quelles raisons me choisir?

- 13 ans d'expérience en tant que formatrice;

- une expertise consolidée par un parcours professionnel de 19 ans dans le domaine de l'accueil juridique;

- une pédagogie dynamique et interactive;

- un audit de pré et post formation pour mieux comprendre les besoins du demandeur et assurer une pérennité dans l'action;

- des modules de formation personnalisés, adaptés aux besoins du demandeur et des participants.