Laëtitia SIMON

Etant passionnée par les chiffres, je me suis orientée vers un BAC STG Comptabilité et finance des entreprises dans le but de devenir comptable. Au cours de ma formation pour ce baccalauréat, j'ai découvert les tâches administratives et commerciales (ce qui m'a beaucoup plu également). J'ai donc décider d'obter pour le BTS Assistant de gestion car ce BTS regroupait ces trois pôles. Je suis à la recherche d'un emploi d'Assistante de gestion (de préférence en Côtes d'armor).



Mes compétences :

autonome

Discrète

Rigoureuse