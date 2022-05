Laetitia SIN ILIE

Assistance des Avocats

•gestion de l’agenda de plusieurs avocats

•renseignement clientèle (notamment en droit des sociétés et en droit de la famille)

•secrétariat - accueil de la clientèle (direct et téléphonique)

•rédaction des comptes rendus d’audiences adressés aux clients

•comptabilité, facturation

•consultation fournisseurs - suivi et commande des fournitures

•archivage



Assistance Judiciaire

maitrise et suivi des diverses procédures et plus spécialement en droit de la famille

•rédaction et saisie des requêtes, conclusions, assignations etc…

•recherche de textes dans les différents supports juridiques

•formalités aux greffes



Assistance Juridique

•approbation des comptes et dépôt au greffe

•suivi des Assemblées Générales





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel