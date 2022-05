Laetitia SINO NDOMBI

Vous souhaitez recruter une personne, jeune, dynamique et rigoureuse :

Rencontrons- nous !

Titulaire d’un Master 1 en Gestion des Ressources Humaines, je souhaite prendre part à la conception de vos pratiques RH et constituer une force de proposition pour l’évolution de vos outils de travail.

Disponible et mobile, je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais développer ma motivation et mes compétences.





Mes compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse

Esprit d'équipe

RH

Rigueur