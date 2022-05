Laétitia SOURDEAU

UNE ASSISTANTE PRIVEE 100% A LA CARTE



PROFESSIONNELS :

- Secrétariat courant

- Comptabilité et gestion

- Services généraux

- Administration des ventes

- Travaux bureautiques

- Mailings et e-mailings.





PARTICULIERS :

- Gestion de courriers et règlement factures

- Classement et archivage

- Suivi de projets (travaux...)

- Formalités administratives (renouvellement carte d'identité, passeport, permis de conduire...)

- Organisation vie pratique (scolarité - loisirs-vacances-voyages)

- Travaux bureautiques

- Conciergerie



L&S Assist, c'est aussi un réseau de professionnels compétents :

- Cabinet comptable

- Courtier en asssurance

- Fiscalistes

- Designer/graphiste





Assistantes personnelles à "50 mn Inside" - TF1,

https://www.youtube.com/watch?v=WU1GZequ6Ow



Mes compétences :

Assistance administrative

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Email marketing

Mailing adressé et non adressé