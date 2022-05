Laetitia TAFFIN

Structure d'excellence à taille humaine, ArBen a été fondée en 2010 avec une philosophie simple et pertinente : offrir un service d'envergure et performant à tous ses partenaires, qu'ils soient clients ou salariés.



Grâce à notre expertise et à la qualité de nos recrutements, nous intégrons à notre équipe des talents et des savoir-faire. En offrant à nos collaborateurs des missions en pleine adéquation avec leurs envies et compétences, nous garantissons à nos clients un service performant et parfaitement adapté à ses exigences.



Pour assurer des prestations d'excellence à notre clientèle, nous misons aussi sur l'accomplissement professionnel de nos employés, en leur garantissant, par des plans individuels de formation, une évolution à la fois rapide et pertinente. Et face aux défis sans cesse renouvelés qui animent notre secteur d'activités, chaque réussite se voit être justement récompensée.



La culture d'entraide et de coopération se retrouve ainsi au cœur de notre philosophie. Nous nouons un lien de confiance vivant et durable avec chacun de nos partenaires, client comme agent. Nous soutenons nos équipes, comprenons ses attentes et encourageons ses ambitions. Et nous pensons des relations conviviales sont propices à la réussite de chacun.





ArBen réinvente la SSII

Notre vision de la SSII est donc différente ; nous défendons des valeurs fortes et significatives : l'excellence, le respect et la solidarité. La performance est un choix. Et vous êtes les bienvenus chez ArBen