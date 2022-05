Laetitia TAUVERON

Actuellement en première année de Master Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) - parcours Accounting and Finance - à l’École Universitaire de Management de Clermont-Ferrand, je suis à la recherche active d'un stage, d'une durée de 3 à 5 mois, dès Avril 2016 dans un domaine financier: finance, trésorerie, contrôle de gestion, comptabilité, audit...



A travers mes différents stages et expériences professionnelles, j'ai pu développer une certaine attirance pour le secteur de la finance en général, qui a été renforcée par les cours suivis lors de mes études. J'apprécie le travail avec les chiffres, l'ouverture qu'offre un tel secteur à travers la diversité des tâches à effecteur ainsi que la rigueur exigée par tout travail financier.

De plus, les différents services financiers étant obligés de travailler ensemble pour la pérennité de l'entreprise, des qualités relationnelles sont essentielles et j'ai à cœur de travailler en équipe et de m'investir au maximum pour le bien être du groupe.



Mon projet professionnel à long terme, dans une dizaine d'années, serait de travailler à l'étranger dans le domaine de la finance. Cela permettrait d'allier, à la fois, un secteur qui m'attire ainsi que la pratique d'une langue étrangère, notamment l'anglais que j'affectionne particulièrement.





Mes compétences :

Management

SAP, BCF 10, ERP Axapta

Pack Office

Contrôle de gestion

Audit

Comptabilité