Comédienne et metteur en scène, depuis de nombreuses années, ayant toujours travaillé en équipe sur le plateau comme devant le plateau, Laetitia Tendéro poursuit ses expériences théâtrales et confirme son attachement à un théâtre qui vient au cœur du public, pour le représenter, être son porte parole.



A abordé le théâtre classique, contemporain, la commedia dell’arte et donc le masque.

A joué en salle, en plein air, en rond, sous chapiteau, en espagnol et à l’étranger.