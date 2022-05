Laetitia TERLICOQ

Bonjour,



Je suis Laëtitia TERLICOQ, je fais partie actuellement d'une formation en tant que Secrétaire Assistante Juridique dispensée par l'IFA Marcel Sauvage de la Chambre du Commerce et d'Industrie de Rouen.



Dans le cadre de cette formation financée par la Région et Pôle Emploi, je suis à la recherche d'un partenariat pour un stage pratique (et GRATUIT) d'une durée de 5 mois à compter du 13 Janvier au 2 Juin 2014, à raison d'une semaine sur deux.



Je m'intéresse à toutes les structures aussi bien cabinets d'avocats que les assocations et en passant par les grandes entreprises.



Je suis une personne consciencieuse, qui apprécie particulièrement d'apprendre de nouvelles choses. Je posséde des compétences dans le domaine informatique et dans la relation client .



Si j'ai intégré la formation "Secrétaire Assistante Juridique", c'est pour avoir la possibilité de travailler dans le droit (divers domaines m'intéressent grandement : droit de la famille, travail et pénal) tout en associant mon goût de la bureautique.



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware