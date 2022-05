Laetitia THOMAS (DUPONT)

Domaines d'expertise :

Pilotage d’équipes techniques de 10 à 40 personnes, dans les domaines système, virtualisation, réseau, sécurité, stockage, sauvegarde, bases de données, outils collaboratifs

Gestion des contrats, du budget, organisation et process, gouvernance des partenaires (hébergeurs, mainteneurs, …)

Dans des contextes de build et de run : définition de l’architecture, direction de projet, maintien en conditions opérationnelles, amélioration continue

Dans des environnements BtoB et BtoC, e-commerce et distribution magasins



Mes compétences :

Management

Négociation

Réseau

Gestion de projet