Laetitia TOUMELIN

SERVICES MANAGEMENT SYSTEMS propose des outils de management moderne et efficace pour les entreprises de propreté et de multi services.





1- Fini le papier, l'informatique MOBILE permet aux inspecteurs d'effectuer les contrôles qualité, les devis TS, les suivis de plannings des agents, les commandes de produits, de gérer les messages clients etc..



2- Le POINTAGE sur site des agents, la maîtrise du temps de travail, les alertes de non venues, le suivi des absences en ligne, nous offrons toute une gamme de solutions adaptées à vos sites (télépointage, borne, RFID, etc..)



3- Une vraie RELATION CLIENT MODERNE : suivi qualité en ligne, suivi des prestations, dossier client en ligne, etc..



Des outils qui font la différence lors des appels d'offre et qui permettent un management moderne, efficace, et durable ( réduction transport, papier et consommation juste de consommables).



tel :01 47 52 09 00

www.smsmanagement.fr



Mes compétences :

Cleaning

Contrôle qualité

Gestion des entreprises

Nettoyage

Nettoyage industriel

Pointage

Qualité

Relation Client