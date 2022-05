Lætitia TOUSSAINT

Spécialiste des communications et du marketing en Belgique et au Québec



Depuis plusieurs années, mon expérience en tant que responsable des communications s'est consolidée dans des domaines variés allant du tourisme au cinéma.



A la recherche de nouveaux défis, j'aspire à un poste dans la continuité de mes expériences précédentes, valorisant la polyvalence et l'acuité à la gestion de projets. Idéalement, je souhaiterais rassembler mes compétences et ma sensibilité artistique au service d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Mediation

Gestion Supervision

Graphisme

Rédaction de contenus

Réseaux sociaux