Après quinze années comme responsable de restaurant, j'ai décidé de me réorienter vers un métier d'assistant administratif de gestion. Ce choix est conforté par le bilan projet professionnel que j'ai réalisé.

Pour cette réorientation je dois me former. J'ai choisi le BTS assistante de gestion PME PMI. Depuis Juin 2014 je prépare mon BTS en alternance au sein de l'association L'ADAPT Bretagne.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Quadratus