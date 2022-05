Laetitia VALION GUEUTAL

Bonjour à toutes et tous . Je me présente Laëtitia 47 ans serveuse professionnelle depuis l'obtention de mon diplôme en 1990.

J'ai pu côtoyer différents établissements de restauration : restaurant traditionnel, restauration rapide, discothèque,pub. Très appréciée dans mon métier et très à l'aise avec le relationnel aujourd'hui je souhaiterai me diversifier d'où mon projet de devenir " wedding planner ".

En parallèle depuis 2015 je suis en micro entreprise prestataire de service coach vocal à domicile/animatrice soirée karaoké et serveuse extra.



Au plaisir d'avoir peut être des projets en communs et de travailler avec vous .



A bientôt

Laetitia



Mes compétences :

Chant

Barman

Services

Organisation du travail

Organisation d'évènements