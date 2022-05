Laetitia VANTUSSO

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Au cours de mes 11 années d’expérience, successivement comme chef de produit et depuis 3 ans comme chef de projet/consultante AMOA E-commerce, j'ai acquis de solides compétences en gestion de projets marketing et web.



Entre les directions des systèmes d'information et directions marketing, je facilite le dialogue et la compréhension des enjeux des uns et des autres.



Enthousiaste, impliquée et force de proposition, je suis également ouverte pour échanger sur mes expériences.



Mes compétences :

Hybris Multichannel Commerce

Communication externe

Marketing opérationnel

Marketing produit

Gestion de projet web

Projets internationaux

Ecommerce

Conseil

Marketing digital

Magento