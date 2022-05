Bonjour,



Nous recherchons actuellement des ingénieurs maîtrisant les outils National Instruments, l'électronique et l'informatique embarquée.



Pour plus d'informations sur les postes à pourvoir, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Commercial

Optique

Imagerie

Optronique

Electronique

Informatique embarquée