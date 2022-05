Laetitia VESPERINI

20 années d'expérience dans le management et la gestion opérationnelle de centre de profit.

Secteurs : Bien-être Spa & Thalasso, tourisme et hôtellerie.



Dont 15 ans d'expérience en Direction et/ou supervision d'établissements (Structures Hôtelières et/ou établissements de bien-être Thalasso & Spa).



Compétences :



= > Management et/ou formation des différentes équipes opérationnelles.

= > Management, accompagnement et/ou formation des Managers.

= > Recrutement du personnel.

= > Élaboration, mise en place et suivi de procédures spécifiques de gestion.

= > Élaboration et suivi budgétaire.

= > Réalisation, mise en œuvre et suivi de plans d'actions commerciaux.

= > Définition de la stratégie commerciale.



Langues : Anglais et Italien courant



Mes compétences :

Recrutement

Management