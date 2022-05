Laetitia VEVERKA

Jeune active issue d'une double formation en droit et en gestion, évoluant au sein du groupe Crédit Mutuel-CIC depuis 2008 : expérience de 4 ans en banque privée (3 ans comme juriste-fiscaliste et 1 an en contrôle interne/ conformité dans le cadre d'un remplacement de congé maternité), et en poste depuis novembre 2012 au sein de la direction des risques de l'organe central en tant que risk manager.



Mes compétences :

Contrôle interne

Banque privée

Fiscalité

Compliance