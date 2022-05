Laetitia VEYRET

Trilingue, dynamique et organisée, j'ai une expérience polyvalente de l'Administration des ventes et de la Supply Chain :

- gérer un portefeuille client de la prévision de commande à la livraison

- gérer les flux intersociété

- ordonnancer la production

- suivi de projet

- garantir la satisfaction du client

- instaurer les plans d'amélioration continue et participer au chantier Lean

- gestion d'équipe au sein d'une association



Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Administration des ventes

Export

Force de proposition

Proactivité

Amélioration de process

Amélioration continue

Restructuration

SAP