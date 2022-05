Personne organisée ayant la capacité de créer facilement le contact avec les clients, capable de gérer leurs besoins et de leurs assurer un service de qualité afin de satisfaire à leurs demandes et de les aider selon la politique commerciale de l’entreprise et en coordination avec tous les départements impliqués au sein de la compagnie.



Mes compétences :

EDI

As400

SAP R/3

Microsoft Office

CRM

MAPICS

ERP

MOVEX

GPAO