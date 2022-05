Laëtitia WATSON

Bonjour à toutes et à tous !



Mes profils professionnels sur le net ne sont pas à jour, veuillez m'en excuser.

Je préfère vous parler de mes expériences et surtout de mes projets en personne car les émotions et les sentiments que j'y mets ne sont pas ressentis à travers le virtuel.



Après avoir débuter en presse écrite, je m’attelle nouvellement à la réalisation radiophonique.

Ce qui me plaît avant tout dans mon métier de journaliste, ce sont les relations humaines et le partage sous toutes ses formes.



Je serais heureuse de vous proposer mes projets radios et télévisuels.

Dans l'attente de vous rencontrer...