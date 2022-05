Laetitia WONDEROFART

Au pied du parc naturel des Vosges, au cœur de Marmoutier réputée pour son abbatiale, et à 35 km de Strasbourg, nous vous proposons des chambres d'hôtes dans une ferme à colombage,idéalement située. Vous profiterez d'un séjour dans un cadre convivial entouré des animaux de la ferme (poules, lapins, chiens, cheval, ...).

Passionnés, vos hôtes vous feront partager leur connaissance des animaux et de la vie rurale. Vous pourrez assister aux séances d'entrainement des goldens retriever et chien-loup tchèque ou encore du cheval appaloosa, nommé Magic.



Mes compétences :

Elevage

Hôtellerie

Gestion hôtelière