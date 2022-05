Laetitia WONG KAM CHE

Je suis actuellement étudiante en première année de master informatique, spécialité génie logiciel.



Mes années d'études m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses dans le domaine informatique. Notamment la programmation en langage C, C++, Java, Python, la programmation web avec html5 et JavaScript, la programmation graphique avec OpenGL,... Et je ne cesse d'en apprendre chaque jour.



Vous trouverez certaines de mes créations sur ma page professionnelle : https://sites.google.com/site/laetitiawongkamche



Mes compétences :

Programmation en Python

Programmation orientée objet (Java)

Programmation en C

Programmation en HTML