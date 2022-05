Laëtitia ZAMPOLIN

Ayant commencé en coordination d'équipe de deux Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) spécialistes et d'un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques chez les Usagers de Drogues, mes fonctions ont évolué vers une mission de direction au sein de l'ANPAA 41qui comprend un service de prévention formation et un CSAPA spécialiste.

M'adaptant facilement, j'apprécie la pluridisciplinarité et pouvoir réaliser des tâches diversifiées.



Mes compétences :

Coordination

RH

Management

Analyse financière

Gestion