Mes compétences :

Gestion des plannings

Organisation des déplacements

Préparation des réunions et événements

Accueil, tenir le secrétariat et assurer la gestio

Suivi du dossier du responsable ou des responsable

Organisation et coordination des informations inte

Création et mise à jour du site web et/ou des News

Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Po