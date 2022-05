SERVICES :



• BET EN BÂTIMENT - ARCHITECTURE

Plans/ esquisses 3D, études, faisabilité, conseils, assistance / accompagnement sur mesure.

Votre PERMIS DE CONSTRUIRE.

Travaille tous projets de construction.



• Je m’adresse aux particuliers comme aux architectes et entreprises générales de la construction ayant un projet à bâtir.

Travaux sur constructions individuelles / collectives, neuves ou anciennes. Prends en charge avec vous votre projet architectural «de A à Z», de la conception à la remise de votre permis de construire prêt à déposer. Je prends soins de vous seconder dans les éventuelles contraintes d’ordre techniques ainsi que pour les diverses démarches administratives (constitution de dossier RT 2012 etc..).

(Collabore sous contrat(s) ou missions de sous-traitance ).



• En mesure de pouvoir travailler avec vous à distance, via l’internet et outils modernes.



• Je suis par ailleurs, toujours intéressée pour établir de nouveaux réseaux et collaborations, n'hésitez pas à vous présenter et prendre contact.

je reste en perpétuelle quête de développement dans le domaine du bâtiment et voir, de l’immobilier.

- Nous pouvons ainsi assurer un travail d'équipe de qualité, dans la rigueur, la précision technique et la créativité !



• Enfin cette page est restée bien longtemps erronée,

La nouvelle adresse du BET Archi2a est la suivante :



CHEMIN D'AGNAREDDA

ROUTE DU COLLÈGE PV2

20137 PORTO-VECCHIO



Tel : 06.49.89.77.24

Laetizia BAGGIONI



• Mon expérience dans ce métier : + 10 ans



Mes compétences :

3D

Etude technique

Dessin technique

Architecture

Conception graphique

Construction

Art

Design

Topographie