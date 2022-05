Lafalla NABIL

Mission :

L’administrateur de systèmes d’information assure la maîtrise d’œuvre d’un système d’information. Il définit et met en œuvre les procédures informatiques permettant l’administration et l’exploitation des bases de données et en assure le suivi et la sécurité.

Activités principales :

*Contrôler et assurer la cohérence du système d'information et le respect des standards utilisés

*Sélectionner le système de gestion des bases de données

*Concevoir la structure d’un entrepôt de données

*Concevoir la structure des bases de données avec l'administrateur des systèmes informatiques et les chefs de projets concernés

*Installer et paramétrer des logiciels de gestion de bases de données ou des progiciels de gestion

*Installer des outils d'optimisation, de surveillance et de corrections des bases



Mes compétences :

Ubuntu Server

Java

Samba

Oracle

Squid

SQL

Microsoft Windows Server

LDAP

UML

Microsoft SQL Server

Informatique