Lafi SAÂDI

LAFI SAADI INGENIEUR GENIE CIVIL EXPERIENCE TRES DIVERSIFIEE

INGENIEUR AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT DIVERSES DIRECTIONS REGIONALES EN TANT QUE CHEF DE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES (1988-2001)

2001 DIRECTION TECHNIQUE AU SEIN D'UNE ENTERPRISE DE ROUTES ET VRD(SOCIETE D'ENTREPRISE DALI 2001 2009)

INGENIEUR CONSULTANT POUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DE L'EXECUTION DE 80 KM EN 2 LOTS EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (FINANCEMENT BAD POUR UN LOT 47 KM ET BANQUE MONDIALE POUR UN AUTRE LOT 34 KM)

FORMATION POLYVALENTE ET RENFORCEE PAR L'EXPERIENCE SUR LE TERRAIN AVEC LA DIVERSITE DES POSITIONS (ADMINISTRATION,MANGEMENT DE L'ENTREPRISE ASSISTANCE DU CLIENT(CONSULTANT)

APTITUDE A SUPPORTER LES DIFFICULTES DES SITES PARTICULIERS (AFRIQUE)

FIERETE ACCRUE DU STATUT D'EXPERT INTERNATIONAL.



Mes compétences :

Génie civil

Minutieux

Travaux routiers