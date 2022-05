Laforêt FRANCE

L'immobilier:

- Un bond pour votre carrière

- Un marché porteur d'opportunités

- Une force au service de vos ambitions



Le Réseau :

- Vous souhaitez entreprendre dans l'immobilier ?

- Vous êtes dynamique, tenace et ambitieux ?

- Vous aimez les challenges ?

- Vous avez l'âme d'un manager ?

- Vous souhaitez créer votre propre entreprise et rester maître de son développement ?

- Vous êtes exigeant sur la qualité des services proposés a vos clients ?







LES CHIFFRES



- Date de création du 1er point de vente : 1981



- Date de lancement du réseau avec recrutement des premiers Franchisés : 1991



- Nombre d'implantations : 700



En 2016 : Nombre de transactions : 30 000



Les Métiers :

- L'immobilier commercial

- La gestion locative

- L'achat / La Vente

- La location





Laforêt vous offre aujourd'hui les meilleures perspectives pour créer ou reprendre une entreprise dans votre région



LES + DE L'ENSEIGNE :

Depuis 25 ans, les femmes et les hommes du réseau Laforêt ont développé, au-delà d'une parfaite connaissance du monde immobillier, un professionnalisme, un savoir-faire et un savoir-être qu'ils mettent au service de chacun pour vendre, acheter, louer ou faire gérer un bien.



LAFORET FRANCHISE c'est :



- 9 personnes sur 10 connaissent Laforêt Franchise (source IFOP 2015)

- L'enseigne qui inspire le plus confiance (source IFOP février 2017)

- Plus de 20 ans d'accompagnement pour les créateurs d'entreprise

- Des agences proposant une offre multi services dans les domaines de l’habitation, du commerce et des bureaux

- Des services exclusifs et spécifiques à la marque

- Des techniques d'animation et de stimulation : animation régionale, challenges équipes commerciales, suivi individuel, conventions...

- De nombreux outils de communication pour mener à bien des actions en agence (modèle de tracts, de magazines, d'annonces presse...)

- Trois valeurs clés : la clarté, la convivialité et l'efficacité



LE PROFIL DU CANDIDAT



- Nos Franchisés sont des entrepreneurs trouvant à nos cotés un juste équilibre entre indépendance d'action et optimisation des conditions de réussite.



- Les candidats doivent répondre aux critères de diplôme ou d’expérience professionnelle exigés par la loi Hoguet pour devenir titulaire de la carte professionnelle.





ACCÉDER AU RÉSEAU



- Type de contrat : Franchise

- Durée du contrat : 5 ans et 6 mois

- Droit d'entrée HT : 28 000 € (formation dite FAC incluse)

- Royalties : Calculées en fonction de l'activité exercée au sein de l'agence

- Apport personnel : 50 000 €

- Investissement global : 150 000 € (hors reprise de bail)

- Emplacement : Emplacement n°1 : centre-ville, zone commerciale, grands axes passants

- Surface moyenne local : 50m²



FORMATION ET ASSISTANCE



En tant que nouveau Franchisé, vous bénéficiez d'une formation approfondie au conseil immobilier (FAC) d'une durée de 8 semaines et 3 jours pour acquérir et approfondir les connaissances du métier. Vous accédez également à une offre complète de formation continue adaptée à votre profil et à celui de vos collaborateurs.



