Laforet VILLENAVE D ORNON

Située au cœur de Villenave d’Ornon quartier de Chambéry notre agence a vu le jour en 2007. L’agence dispose d’un grand parking (à côté de la station de lavage Eléphant Bleu) pour accueillir ses clients sans difficulté du lundi au samedi. La notoriété nationale du réseau Laforet nous a permis de nous développer et de proposer toujours plus de services : la transaction avec notre mandat FAVORIZ et sa garantie 1 an contre les vices cachés, la location et la gestion assortis des assurances loyers impayés, dégradation ….

Pour accompagner le fort développement de programmes neufs sur Villenave d’Ornon et Bègles, nous avons décidé de proposer à nos clients investisseurs un service de gestion locative de proximité : pas de plate-forme téléphonique mais un accès direct au gestionnaire, une sélection d’artisans locaux et bien d’autres services encore pour un investissement en toute sérénité.

Enfin, outre les nombreuses transactions de maisons, terrains et appartements réalisées depuis notre ouverture nous avons à notre actif la vente d’une ancienne chapelle « Notre Dame de la Taille » et la vente d’un bureau de poste à Martillac.







