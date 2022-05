Lafourcade PAUL

Je termine actuellement la préparation d’un bac professionnel conduite et gestion d’une entreprise hippique en alternance au CFA de Sées dans l’Orne.

Dès la rentrée de septembre 2014, j’intégrerai à Rambouillet, en alternance, un Brevet de Technicien Supérieur Négociation, Relation Client au Centre International Planète Langue.

Cette formation est dispensée à raison de 3 jours en entreprise et 2 jours en école.



Aujourd’hui, je souhaiterai travailler dans une structure commerciale.



Après l’aspect gestion et conduite d’une entreprise abordées en terminale les formations en droit, marketing communication et économie dispensées en BTS me semblent parfaitement adaptées aux métiers de la vente. Ils présentent pour moi l’avantage d’être au contact de clients variés, demandent d’être extrêmement mobile et stimulent le dynamisme



Ces enseignements développent des techniques pratiques et concrètes qui me correspondent.



Mon expérience d’alternant dans deux entreprises m’a permis de voir des environnements professionnels différents. Grâce aux deux années en alternance pour préparer le BEPA activités hippiques, je cumule quatre années d’expérience professionnelle.



Ces années m’ont rapproché du monde de l’entreprise et de son fonctionnement. Durant mon apprentissage j’ai été confronté à des situations commerciales et de négociations parfois difficiles lors de ventes de chevaux.



Je crois que la formation en alternance permet de nouer des relations extrêmement profitables, pour l’entreprise et l’alternant, c’est un échange gagnant gagnant.



Je reste à votre disposition pour un entretien à votre convenance, qui me permettrait de vous donner plus d’information et de développer mes motivations pour un poste dans votre entreprise.



Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Comptabilité

Gestion de la relation client